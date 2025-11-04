Metsera, nuova proposta di Novo Nordisk sale a 86,20 dollari per azione, "superiore" all'offerta di Pfizer

Metsera

(Teleborsa) - Il Cda di, dopo aver consultato i propri consulenti legali e finanziari, ha stabilito che laricevuta daper l'acquisizione di Metsera (la "Proposta modificata di Novo Nordisk") costituisce una "(l'"Accordo di Fusione Pfizer").La proposta di Novo Nordisk è strutturata in due fasi. Nella prima fase, subito dopo la firma dell'accordo definitivo, Novo Nordisk pagherebbe(in aumento rispetto ai precedenti 56,50 dollari), oltre a determinati importi relativi al capitale azionario dei dipendenti Metsera e alle spese di transazione. In cambio, Metsera emetterebbe azioni privilegiate Novo Nordisk senza diritto di voto, rappresentative del 50% del capitale sociale di Metsera. Poco dopo, Metsera dichiarerebbe un dividendo (il "Dividendo") di 62,20 dollari per azione ordinaria Metsera in contanti (in aumento rispetto ai precedenti 56,50 dollari), con data di registrazione dieci giorni dopo la firma degli accordi definitivi relativi alla Proposta Modificata di Novo Nordisk, con pagamento a breve.Nella seconda fase, che potrà avvenire solo dopo aver ricevuto l'approvazione degli azionisti di Metsera e delle autorità di regolamentazione competenti, gli azionisti di Metsera riceveranno un("CVR") pari a un(in aumento rispetto ai 21,25 dollari precedenti) in base alle scadenze di sviluppo e approvazione regolamentare, le stesse concordate nella proposta di fusione tra Metsera e Pfizer, e Novo Nordisk acquisirà la restante parte delle azioni Metsera in circolazione.Questa proposta valuta, per un, pari a unrispetto al prezzo di chiusura di Metsera al 19 settembre 2025, l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio della transazione con Pfizer.Nel frattempo, Metsera ha notificato a Pfizer la sua dichiarazione della Proposta Modificata di Novo Nordisk come "Proposta Aziendale Superiore". Ai sensi dell'Accordo di Fusione Pfizer, la presente comunicazione (l'"Avviso") dà inizio a un periodo didurante il qualemodifiche ai termini e alle condizioni dell'Accordo di Fusione Pfizer, in modo che la Proposta Modificata di Novo Nordisk cessi di costituire una "Proposta di Società Superiore".Al termine di tale periodo, qualora il Cda di Metsera concluda in buona fede che, dopo aver considerato eventuali modifiche ai termini dell'Accordo di Fusione Pfizer proposte da Pfizer, la, Metsera avrà ildall'Accordo di Fusione Pfizer.La decisione di Metsera tiene conto di una, che ha(da 47,50 dollari) e haper azione in contanti (da 22,50 dollari).La Proposta Pfizer Rivista, quindi valutava Metsera, per unInoltre, la Proposta Pfizer Revisionata (i) ha adottato lo stesso standard di sforzi commercialmente ragionevoli per il CVR della Proposta Novo Nordisk, (ii) ha richiesto a un azionista di Metsera di vendere a Pfizer il 14,9% delle azioni ordinarie di Metsera al momento della firma della transazione e (iii) ha richiesto a Metsera di emettere un comunicato stampa in cui si affermava che la Proposta Novo Nordisk presentava rischi inaccettabilmente elevati e non era praticabile.Al momento, l'e il Cda di Metsera ribadisce la propria raccomandazione affinché i possessori di azioni ordinarie Metsera approvino l'adozione dell'Accordo di Fusione Pfizer e approvino la Fusione con Pfizer nei termini e alle condizioni stabiliti nell'Accordo di Fusione Pfizer. Tuttavia, al momento non è richiesta alcuna azione da parte degli azionisti di Metsera.