Metsera, nuova proposta di Novo Nordisk sale a 86,20 dollari per azione, "superiore" all'offerta di Pfizer

(Teleborsa) - Il Cda di Metsera
, dopo aver consultato i propri consulenti legali e finanziari, ha stabilito che la nuova proposta
ricevuta da Novo Nordisk
per l'acquisizione di Metsera (la "Proposta modificata di Novo Nordisk") costituisce una "Proposta aziendale superiore" rispetto all'attuale Accordo di Fusione di Metsera con Pfizer
(l'"Accordo di Fusione Pfizer").
La proposta di Novo Nordisk è strutturata in due fasi. Nella prima fase, subito dopo la firma dell'accordo definitivo, Novo Nordisk pagherebbe 62,20 dollari per azione ordinaria Metsera in contanti
(in aumento rispetto ai precedenti 56,50 dollari), oltre a determinati importi relativi al capitale azionario dei dipendenti Metsera e alle spese di transazione. In cambio, Metsera emetterebbe azioni privilegiate Novo Nordisk senza diritto di voto, rappresentative del 50% del capitale sociale di Metsera. Poco dopo, Metsera dichiarerebbe un dividendo (il "Dividendo") di 62,20 dollari per azione ordinaria Metsera in contanti (in aumento rispetto ai precedenti 56,50 dollari), con data di registrazione dieci giorni dopo la firma degli accordi definitivi relativi alla Proposta Modificata di Novo Nordisk, con pagamento a breve.
Nella seconda fase, che potrà avvenire solo dopo aver ricevuto l'approvazione degli azionisti di Metsera e delle autorità di regolamentazione competenti, gli azionisti di Metsera riceveranno un diritto di valore contingente
("CVR") pari a un massimo di 24,00 dollari per azione in contanti
(in aumento rispetto ai 21,25 dollari precedenti) in base alle scadenze di sviluppo e approvazione regolamentare, le stesse concordate nella proposta di fusione tra Metsera e Pfizer, e Novo Nordisk acquisirà la restante parte delle azioni Metsera in circolazione.
Questa proposta valuta Metsera fino a 86,20 dollari per azione
, per un totale di circa 10,0 miliardi di dollari
, pari a un premio di circa il 159%
rispetto al prezzo di chiusura di Metsera al 19 settembre 2025, l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio della transazione con Pfizer.
Nel frattempo, Metsera ha notificato a Pfizer la sua dichiarazione della Proposta Modificata di Novo Nordisk come "Proposta Aziendale Superiore". Ai sensi dell'Accordo di Fusione Pfizer, la presente comunicazione (l'"Avviso") dà inizio a un periodo di due giorni lavorativi
durante il quale Pfizer ha il diritto di negoziare con Metsera
modifiche ai termini e alle condizioni dell'Accordo di Fusione Pfizer, in modo che la Proposta Modificata di Novo Nordisk cessi di costituire una "Proposta di Società Superiore".
Al termine di tale periodo, qualora il Cda di Metsera concluda in buona fede che, dopo aver considerato eventuali modifiche ai termini dell'Accordo di Fusione Pfizer proposte da Pfizer, la Proposta Modificata di Novo Nordisk continua a costituire una "Proposta di Società Superiore"
, Metsera avrà il diritto di recedere
dall'Accordo di Fusione Pfizer.
La decisione di Metsera tiene conto di una proposta presentata da Pfizer ieri 3 novembre 2025
, che ha aumentato il corrispettivo iniziale a 60,00 dollari per azione in contanti
(da 47,50 dollari) e ha ridotto l'importo dovuto ai sensi del CVR fino a 10,00 dollari
per azione in contanti (da 22,50 dollari).
La Proposta Pfizer Rivista, quindi valutava Metsera fino a 70,00 dollari per azione
, per un totale di circa 8,1 miliardi
.
Inoltre, la Proposta Pfizer Revisionata (i) ha adottato lo stesso standard di sforzi commercialmente ragionevoli per il CVR della Proposta Novo Nordisk, (ii) ha richiesto a un azionista di Metsera di vendere a Pfizer il 14,9% delle azioni ordinarie di Metsera al momento della firma della transazione e (iii) ha richiesto a Metsera di emettere un comunicato stampa in cui si affermava che la Proposta Novo Nordisk presentava rischi inaccettabilmente elevati e non era praticabile.
Al momento, l'Accordo di Fusione Pfizer rimane pienamente in vigore
e il Cda di Metsera ribadisce la propria raccomandazione affinché i possessori di azioni ordinarie Metsera approvino l'adozione dell'Accordo di Fusione Pfizer e approvino la Fusione con Pfizer nei termini e alle condizioni stabiliti nell'Accordo di Fusione Pfizer. Tuttavia, al momento non è richiesta alcuna azione da parte degli azionisti di Metsera.