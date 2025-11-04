Milano 14:37
42.942 -0,65%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:37
9.653 -0,50%
Francoforte 14:36
23.852 -1,16%

Piazza Affari: movimento negativo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per STMicroelectronics
Sottotono l'azienda italo-francese di semiconduttori, che passa di mano con un calo del 3,03%.
Condividi
```