Piazza Affari: movimento negativo per Webuild

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Webuild è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Webuild mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,381 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,441. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,359.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
