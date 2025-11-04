Milano 14:39
42.933 -0,67%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:39
9.655 -0,48%
Francoforte 14:39
23.850 -1,17%

Piazza Affari: scambi negativi per Generali Assicurazioni

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il Leone di Trieste, che presenta una flessione dell'1,95%.

Lo scenario su base settimanale di Generali Assicurazioni rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della compagnia assicurativa. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Generali Assicurazioni evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,91 Euro. Primo supporto a 32,44. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,28.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
