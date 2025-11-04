Piazza Affari: scambi negativi per Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Ribasso per il Leone di Trieste
, che presenta una flessione dell'1,95%.
Lo scenario su base settimanale di Generali Assicurazioni
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della compagnia assicurativa
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Generali Assicurazioni
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,91 Euro. Primo supporto a 32,44. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 32,28.
