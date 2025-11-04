Prysmian, Intesa alza target price con forte crescita del business Transmission

Intesa Sanpaolo

Prysmian

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 99,0 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la" visto l'upside potenziale del 12%.Dopo la pubblicazione dei solidi dati del terzo trimestre della scorsa settimana, il broker ha aggiornato le stime per integrare il miglioramento registrato nel terzo trimestre nel settoree una, nonché margini migliori nel settore Reti Elettriche nel 2026."Nell'Elettrificazione siamo stati rassicurati dallee nelle Soluzioni Digitali prevediamo miglioramenti più significativi nell'anno fiscale 2026 grazie all'integrazione di Channell - si legge nella ricerca - Prevediamo che i data center supporteranno in modo significativo le due aree negli Stati Uniti".Intesa fa notare che il recente rally azionario, unito a una certa delusione sui margini PG e I&C del terzo trimestre, ha offerto l'opportunità di realizzare alcune prese di profitto. Tuttavia, "riteniamo intatta la storia azionaria di Prysmian e rimaniamo buyers, in un contesto di sconti a due cifre rispetto ai multipli medi del settore - viene sottolineata - Considereremmo".