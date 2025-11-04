Prysmian, Intesa alza target price con forte crescita del business Transmission

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 99,5 euro
per azione (dai precedenti 99,0 euro) il target price
su Prysmian
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 12%.
Dopo la pubblicazione dei solidi dati del terzo trimestre della scorsa settimana, il broker ha aggiornato le stime per integrare il miglioramento registrato nel terzo trimestre nel settore Trasmissioni
e una crescita più rapida di quest'area verso gli obiettivi CMD per il 2028
, nonché margini migliori nel settore Reti Elettriche nel 2026.
"Nell'Elettrificazione siamo stati rassicurati dalle solide prospettive negli Stati Uniti
e nelle Soluzioni Digitali prevediamo miglioramenti più significativi nell'anno fiscale 2026 grazie all'integrazione di Channell - si legge nella ricerca - Prevediamo che i data center supporteranno in modo significativo le due aree negli Stati Uniti".
Intesa fa notare che il recente rally azionario, unito a una certa delusione sui margini PG e I&C del terzo trimestre, ha offerto l'opportunità di realizzare alcune prese di profitto. Tuttavia, "riteniamo intatta la storia azionaria di Prysmian e rimaniamo buyers, in un contesto di sconti a due cifre rispetto ai multipli medi del settore - viene sottolineata - Considereremmo qualsiasi debolezza dei prezzi come una buona opportunità per accumulare posizioni
".