REbuild, il tema dell'edizione 2026 sarà Housing Remix

(Teleborsa) -torna, il salone dell'edilizia sostenibile, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi. Il tema dlela prossima edizione sarà", per sottoloneare che l’abitare – per la prima volta al centro dell’agenda europea – diventa il punto di partenza pernon solo come spazio privato, maper la sostenibilità, la coesione sociale e la competitività industriale., in quanto la vera sfida non è costruire di più, ma. Obiettivo di REbuild 2026 è partire da ciò che di materiale e immateriale è già presente – abitazioni, edifici, quartieri, città, competenze, saperi, comunità – perquestiofferte dalla contemporaneità:modelli industriali avanzati e politiche pubbliche innovative.REbuild 2026 si propone dunque di immaginare la casa come infrastruttura di benessere collettivo, aprendo una. “Il fil rouge di tutte le edizioni di REbuild è la dimostrazione pratica, e la condivisione, delle capacità delle persone di utilizzare gli strumenti e le opportunità a disposizione per fare la differenza. Saper fare la differenza sui temi tanto delicati quanto centrali dell’abitare, della casa e del benessere collettivo è l’obiettivo della prossima edizione", spiega, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi.REbuild 2026 proporrà dunque unl’esistente,il patrimonio costruito, trasformare l’edilizia in un laboratorio di sostenibilità e competitività. Sul palco di Riva del Gardasu temi come il retrofit profondo, l’industrializzazione off-site, la digitalizzazione dei processi, le nuove politiche abitative e le best practice internazionali. L’obiettivo è delineare, ma una risorsa strategica per la coesione sociale e territoriale, capace di generare valore condiviso e competitività industriale, in linea con i principi del Manifesto per il futuro delle costruzioni pubblicato all’interno dell’Outlook.. Il tema dell’abitare – e della crisi abitativa - è sempre più centrale anche nell’agenda europea. Alla fine di ottobre 2025, il Consiglio Europeo ha riconosciuto per la prima voltaincludendo il diritto alla casa tra gli obiettivi di coesione sociale. La Commissione Europea presenterà, che offrirà un quadro strategico di supporto agli Stati membri per potenziare e facilitare l’offerta abitativa e mobilitare investimenti pubblici e privati. Tra le priorità del Piano: ladel patrimonio edilizio esistente, in coerenza con la direttiva 'Case Green'. Un tema particolarmente, dove il patrimonio abitativo – composto da circa 36 milioni di unità, per lo più vetuste ed energivore – necessita di un profondo processo di rinnovo e di nuove politiche di accessibilità."REbuild significa, ovvero, più sostenibile e orientato al futuro", spiega, Presidente del Comitato Scientifico di REbuild e unico esperto italiano selezionato tra i 15 membri dell’Advisory Board della Commissione Europea per la redazione del 'Piano europeo per l’abitazione accessibile'. "L’essenza dell’Housing Remix è proprio questa:per valorizzare il sistema nel suo insieme. Un approccio sistemico, da promuovere su scala nazionale, per governare – e non subire – la trasformazione del patrimonio edilizio". conclude Micelli.si propone anche come un, chiamandocome infrastruttura di benessere collettivo. La sfida sarà coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale per trasformare il patrimonio edilizio esistente in una. Con uno sguardo europeo e un approccio sistemico, REbuild conferma il proprio ruolo dipermanente, capace di guidare la transizione del settore delle costruzioni e del real estate in Italia verso un futuro dell’abitare più equo, sostenibile e competitivo.