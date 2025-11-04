REbuild, il tema dell'edizione 2026 sarà Housing Remix

(Teleborsa) - Il 12 e 13 maggio 2026
torna REbuild
, il salone dell'edilizia sostenibile, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi. Il tema dlela prossima edizione sarà "Housing Remix. Nuove soluzioni per l’abitare
", per sottoloneare che l’abitare – per la prima volta al centro dell’agenda europea – diventa il punto di partenza per ripensare la casa
non solo come spazio privato, ma come leva strategica
per la sostenibilità, la coesione sociale e la competitività industriale.La casa diventa infrastruttura per il benessere collettivo
, in quanto la vera sfida non è costruire di più, ma costruire meglio
. Obiettivo di REbuild 2026 è partire da ciò che di materiale e immateriale è già presente – abitazioni, edifici, quartieri, città, competenze, saperi, comunità – per ricombinare
questi elementi con le opportunità
offerte dalla contemporaneità: digitalizzazione, nuove tecnologie, materiali sostenibili,
modelli industriali avanzati e politiche pubbliche innovative.
REbuild 2026 si propone dunque di immaginare la casa come infrastruttura di benessere collettivo, aprendo una riflessione condivisa sul futuro dell’abitare
. “Il fil rouge di tutte le edizioni di REbuild è la dimostrazione pratica, e la condivisione, delle capacità delle persone di utilizzare gli strumenti e le opportunità a disposizione per fare la differenza. Saper fare la differenza sui temi tanto delicati quanto centrali dell’abitare, della casa e del benessere collettivo è l’obiettivo della prossima edizione", spiega Alessandra Albarelli
, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi.
REbuild 2026 proporrà dunque un approccio "remix" al tema dell’housing
: reinterpretare
l’esistente, valorizzare
il patrimonio costruito, trasformare l’edilizia in un laboratorio di sostenibilità e competitività. Sul palco di Riva del Garda si confronteranno esperti, ricercatori, stakeholder e policy maker
su temi come il retrofit profondo, l’industrializzazione off-site, la digitalizzazione dei processi, le nuove politiche abitative e le best practice internazionali. L’obiettivo è delineare un futuro in cui la casa non sia solo un bene individuale
, ma una risorsa strategica per la coesione sociale e territoriale, capace di generare valore condiviso e competitività industriale, in linea con i principi del Manifesto per il futuro delle costruzioni pubblicato all’interno dell’Outlook. La casa è al centro de dibattito europeo
. Il tema dell’abitare – e della crisi abitativa - è sempre più centrale anche nell’agenda europea. Alla fine di ottobre 2025, il Consiglio Europeo ha riconosciuto per la prima volta l’abitazione accessibile come priorità dell’Unione,
includendo il diritto alla casa tra gli obiettivi di coesione sociale. La Commissione Europea presenterà nella primavera 2026 il primo "Piano europeo per l’abitazione accessibile"
, che offrirà un quadro strategico di supporto agli Stati membri per potenziare e facilitare l’offerta abitativa e mobilitare investimenti pubblici e privati. Tra le priorità del Piano: la riqualificazione energetica e sostenibile
del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con la direttiva 'Case Green'. Un tema particolarmente urgente per l’Italia
, dove il patrimonio abitativo – composto da circa 36 milioni di unità, per lo più vetuste ed energivore – necessita di un profondo processo di rinnovo e di nuove politiche di accessibilità.
"REbuild significa ricostruire
, ovvero tornare a costruire, ma in un modo diverso
, più sostenibile e orientato al futuro", spiega Ezio Micelli
, Presidente del Comitato Scientifico di REbuild e unico esperto italiano selezionato tra i 15 membri dell’Advisory Board della Commissione Europea per la redazione del 'Piano europeo per l’abitazione accessibile'. "L’essenza dell’Housing Remix è proprio questa: rinnovare lo stock abitativo e innovare processi, strumenti e normative
per valorizzare il sistema nel suo insieme. Un approccio sistemico, da promuovere su scala nazionale, per governare – e non subire – la trasformazione del patrimonio edilizio". conclude Micelli. REbuild 2026
si propone anche come un punto di svolta nel dibattito sull’abitare
, chiamando istituzioni, imprese e comunità a ripensare la casa
come infrastruttura di benessere collettivo. La sfida sarà coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale per trasformare il patrimonio edilizio esistente in una leva strategica di sviluppo economico e sociale
. Con uno sguardo europeo e un approccio sistemico, REbuild conferma il proprio ruolo di laboratorio di idee e piattaforma di confronto
permanente, capace di guidare la transizione del settore delle costruzioni e del real estate in Italia verso un futuro dell’abitare più equo, sostenibile e competitivo.