Safilo, Trocchia: siamo in una posizione per guardare ad altri e ulteriori M&A

(Teleborsa) - Le attività di Inspecs per cui Safilo ha presentato un'offerta di acquisizione sono "allineate alla nostra strategia che abbiamo svelato in varie occasioni, che è rafforzarci nel settore ottico ed espanderci in aree chiave dell'Europa, come l'area Dach". Lo ha detto Angelo Trocchia
, Amministratore Delegato di Safilo
, nella call con gli analisti sui risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi
.
Il 24 ottobre Safilo ha comunicato di aver presentato, nell'ambito delle proprie attività di esplorazione di nuove opportunità di investimento, un'offerta non vincolante
di acquisto delle attività di Eschenbach Group e BoDe, di proprietà di Inspecs Group.
"Il processo è all'inizio e stiamo valutando differenti opzioni con mente aperta
, ma siamo davvero all'inizio del processo", ha sottolineato.
A una domanda se l'azienda può considerare ulteriore M&A, a prescindere da come va questa operazione, Trocchia ha risposto: "Siamo aperti e in una posizione per guardare ad altri e ulteriori M&A,
potenzialmente non ci fermeremo qui, nei prossimi mesi e in futuro, quando l'operazione con Inspecs arriverà a una conclusione".
Safilo ha registrato un altro trimestre di forte generazione di cassa, che ha consentito al gruppo di raggiungere, per la prima volta nella propria storia, una posizione finanziaria netta positiva
, pre-IFRS 16.
Quando gli è stato chiesto dello sviluppo del mercato dei wearable, l'AD ha detto che "Essilux
e Meta
stanno facendo un ottimo lavoro, spingendo la domanda. Come ho già detto in passato, stiamo lavorando su entrambe le gambe, smart glasses e hearing aid, con partner tradizionali e nuovi
, ma non andiamo di fretta e prederemo decisioni al momento giusto. Vediamo i numeri, vediamo i dati dei consumatori, quindi sono aree di estremo interesse, ma faremo le scelte opportune al momento giusto. E comunque abbiamo la partnership con Amazon
che è importante".