Si muove in ribasso Marathon Petroleum a New York

Ribasso per il distributore di petrolio e gas naturale, che passa di mano in perdita del 6,35%.
