SIT, Intesa incrementa target price: volumi ed esecuzione restano essenziali

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 3,1 euro
per azione (dai precedenti 2,1 euro) il target price
su SIT
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 19%.
Gli analisti scrivono che i risultati dei primi nove mesi
del 2025 hanno "chiaramente segnato una svolta dopo due anni difficili". Secondo loro, SIT sta entrando nell'esercizio 2026 con ottimismo
, un anno in cui si prevede che l'azienda trarrà beneficio dai volumi, dall'effetto di trascinamento delle efficienze già implementate e da ulteriori azioni volte a consolidare la redditività.
"Riteniamo che l'esecuzione e la resilienza dei volumi
a livello di fatturato rimangano i fattori chiave
per soddisfare le nostre aspettative", viene sottolineato nella ricerca.