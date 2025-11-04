Milano 15:51
SIT, Intesa incrementa target price: volumi ed esecuzione restano essenziali
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 3,1 euro per azione (dai precedenti 2,1 euro) il target price su SIT, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 19%.

Gli analisti scrivono che i risultati dei primi nove mesi del 2025 hanno "chiaramente segnato una svolta dopo due anni difficili". Secondo loro, SIT sta entrando nell'esercizio 2026 con ottimismo, un anno in cui si prevede che l'azienda trarrà beneficio dai volumi, dall'effetto di trascinamento delle efficienze già implementate e da ulteriori azioni volte a consolidare la redditività.

"Riteniamo che l'esecuzione e la resilienza dei volumi a livello di fatturato rimangano i fattori chiave per soddisfare le nostre aspettative", viene sottolineato nella ricerca.
