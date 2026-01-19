Sogefi, Intesa alza target price con passi avanti nella riorganizzazione delle Sospensioni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 3,10 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), confermando la" sul titolo.Secondo fonti di stampa francesi (L'Usine Nouvelle e Bfmtv), a dicembre 2025 Sogefi ha annunciato la, che produce barre stabilizzatrici per il settore sospensioni e impiega complessivamente 133 persone. La produzione verrà gradualmente interrotta nel 2026. Poiché l'annuncio è stato fatto prima della fine dell'anno, Intesa prevede che Sogefi addebiterà i relativi oneri di ristrutturazione nell'esercizio 2025, che sono stimati a 15 milioni di euro, in aggiunta agli oneri ricorrenti della società. Al contrario, prevede che l'impatto di cassa equivalente si concentrerà principalmente quest'anno. Con la ristrutturazione finanziata con il flusso di cassa della società, la previsione è che Sogefi manterrà la sua solida struttura finanziaria e la sua politica di dividendi."Consideriamo la decisione del gruppo un", si legge nella ricerca. La chiusura dello stabilimento dovrebbe consentire un risparmio di circa 5 milioni di euro entro il 2027, nonché un maggiore utilizzo degli stabilimenti Sogefi nei paesi a basso costo, come la Romania.Intesa haper tenere conto di uno scenario di produzione automobilistica mondiale leggermente negativo. In questo contesto, prevede che Sogefi continuerà a sovraperformare il mercato nel suo complesso, generando così una crescita organica positiva. Detto questo, considera il cambio ancora un importante fattore di ostacolo per l'anno: pertanto, prevede che l'azienda registrerà un calo dei ricavi dell'1,5% nell'esercizio 2026. Nel complesso, ha ridotto i dati principali per l'esercizio 2026 del 3,4% e le proiezioni sull'utile per azione (EPS) di circa l'8%. Tuttavia, è più ottimista per il 2027, quando i risparmi dovrebbero essere pienamente operativi."Continuiamo ad apprezzare la solida esecuzione del gruppo nella riorganizzazione del business Sospensioni e della sua organizzazione si legge nella ricerca - Detto questo, riteniamo che queste caratteristiche siano già ben integrate nei prezzi correnti". Viene evidenziato "l'".