Sparkasse, CdA delibera acconto su dividendo da 6 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della(Sparkasse) ha deliberato la distribuzione, nel corrente mese di novembre, di undell’esercizioper un importo complessivo pari a circa 6 milioni di euro (10,1 eurocent per azione). La data di pagamento dell’acconto sui dividendi è prevista per il giorno 27 novembre 2025, con record date 19 novembre 2025.Questo dividendo va ad aggiungersi ai2025 per circa 30 milioni di euro."Considerando il, fino ad oggi, buon andamento dell’esercizio 2025, sia dal punto di vista economico che patrimoniale, e non prevedendo per il proseguo dell’anno eventi che possano significativamente condizionare in maniera negativa il risultato di fine esercizio, Sparkasse desidera così manifestare concretamente il proprio riconoscimento nei confronti dei propri azionisti procedendo con la distribuzione di un acconto sui dividendi 2025, peraltro in linea con quanto già fatto a novembre 2024", ha commentato il