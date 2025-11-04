Milano 11:49
42.704 -1,20%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 11:49
9.614 -0,90%
Francoforte 11:49
23.782 -1,45%

Spazio: Urso incontra il ministro francese Baptiste, "Consolidare la cooperazione"

Il ministro: "Insieme per rafforzare la leadership tecnologica e industriale dell'Europa"

Economia
Spazio: Urso incontra il ministro francese Baptiste, "Consolidare la cooperazione"
(Teleborsa) - La cooperazione strategica tra Italia e Francia in vista della prossima Ministeriale dell’ESA di Brema è stata al centro del confronto tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, e Autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, senatore Adolfo Urso, e il Ministro francese dell’Istruzione Superiore e della Ricerca, Philippe Baptiste. All'incontro ha partecipato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente.

"Lo spazio rappresenta uno dei principali ambiti di cooperazione tra Italia e Francia: un settore strategico che intendiamo sviluppare ulteriormente nel quadro del Trattato del Quirinale e alla luce della prossima Ministeriale dell’ESA di Brema", ha dichiarato Urso. "Insieme possiamo far crescere l’Europa dello spazio rafforzandone la leadership tecnologica e industriale per affrontare al meglio le sfide globali", ha concluso.

Nel corso del colloquio, i due ministri si sono confrontati sulle sfide legate alla competitività industriale europea, alla governance spaziale ESA-UE, ai programmi di osservazione della Terra e alle attività di esplorazione, alla luce del nuovo scenario internazionale.

Urso e Baptiste hanno condiviso la necessità per l’Europa di colmare il divario con Stati Uniti e Cina nel settore spaziale, incrementando in modo significativo la frequenza dei lanci dei vettori Vega e Ariane. Hanno inoltre evidenziato l’importanza di sviluppare una costellazione europea in orbita bassa più ampia e tecnologicamente avanzata, capace di garantire autonomia strategica e competitività nel mercato globale dei servizi satellitari.

A riguardo, Urso e Baptiste hanno ricordato il recente accordo tra Leonardo, Thales e Airbus, evidenziandone l'importanza al fine di creare un'alleanza industriale europea volta a garantire all’Europa l’indipendenza tecnologica di cui ha bisogno.

La riunione odierna segue l'incontro avuto ieri dal Ministro Urso a Berlino con l'omologo francese, Sébastien Martin - il primo dalla formazione del nuovo governo di Parigi - e quello della scorsa settimana con il Presidente dell’Agenzia Spaziale Francese (CNES), Francois Jacq.
Condividi
```