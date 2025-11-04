Milano 13:21
Tesla, il fondo sovrano norvegese boccia il maxi piano da 1.000 miliardi per Musk

Tesla, il fondo sovrano norvegese boccia il maxi piano da 1.000 miliardi per Musk
(Teleborsa) - Il mega fondo sovrano norvegese respinge il pacchetto retributivo da 1.000 miliardi di dollari di Elon Musk. Uno dei dieci principali azionisti di Tesla, voterà dunque contro il piano che la casa automobilistica americana intende versare al suo fondatore.

La notizia sta facendo scivolare le azioni Tesla di oltre il 2% nelle contrattazioni pre-mercato a Wall Street.

"Pur riconoscendo il significativo valore creato sotto la guida visionaria di Musk, siamo preoccupati per l'importo totale della retribuzione, la diluizione e l'assenza di misure volte a mitigare il rischio legato a una persona chiave", ha dichiarato Norges Bank Investment Management (NBIM), che gestisce il fondo, a due giorni dall'assemblea generale degli azionisti di Tesla.




