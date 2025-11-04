Tesla, il fondo sovrano norvegese boccia il maxi piano da 1.000 miliardi per Musk

(Teleborsa) - Il mega fondo sovrano norvegese respinge il pacchetto retributivo da 1.000 miliardi
di dollari di Elon Musk. Uno dei dieci principali azionisti di Tesla
, voterà dunque contro il piano che la casa automobilistica americana intende versare al suo fondatore.
La notizia sta facendo scivolare le azioni Tesla di oltre il 2% nelle contrattazioni pre-mercato a Wall Street.
"Pur riconoscendo il significativo valore creato sotto la guida visionaria di Musk, siamo preoccupati per l'importo totale della retribuzione, la diluizione e l'assenza di misure volte a mitigare il rischio legato a una persona chiave", ha dichiarato Norges Bank Investment Management
(NBIM), che gestisce il fondo, a due giorni dall'assemblea generale degli azionisti di Tesla.