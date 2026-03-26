Space X si prepara a IPO record da 75 miliardi di dollari a giugno

(Teleborsa) - SpaceX accelera i piani per lo sbarco in Borsa, alzando significativamente l'asticella delle proprie ambizioni finanziarie. Secondo quanto riportato dal Financial Times, i vertici del gruppo di Elon Musk hanno comunicato agli investitori, durante un incontro tenutosi in data odierna, l'obiettivo di raccogliere circa 75 miliardi di dollari attraverso il collocamento.



Questa cifra polverizzerebbe il precedente record storico di 29 miliardi di dollari stabilito dal colosso petrolifero Saudi Aramco nel 2019, superando anche la prima ipotesi di SpaceX che si attestava sui 50 miliardi.



L'operazione punta a una valutazione complessiva della società di circa 1.750 miliardi di dollari. La società texana di vettori spaziali e attività satellitari dovrebbe sottoporre il prospetto informativo alle autorità statunitensi nei prossimi giorni, in vista del debutto previsto per giugno.



Il periodo scelto per lo sbarco a Wall Street ha una forte valenza simbolica, poiché coinciderebbe sia con il compleanno di Elon Musk, il 28 giugno, sia con un particolare allineamento planetario tra i pianeti Giove e Venere.

Condividi

```