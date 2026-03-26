Fondo Italiano d’Investimento, piano al 2030: 4,9 miliardi di capitale e utile atteso oltre 5 milioni

(Teleborsa) - Fondo Italiano d’Investimento (FII) ha approvato il nuovo Piano Strategico 2026-2030 che fissa l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo di operatore di mercato e piattaforma catalitica per la crescita del private capital italiano.



Il Piano, spiega una nota, si inserisce in un contesto di mercato degli investimenti alternativi in cui l’Italia evidenzia importanti margini di crescita, sostenuti dalla stabilità del sistema Paese, dall’evoluzione della domanda e dalla crescente esigenza di diversificazione da investimenti tradizionali.



In tale ambito, Fondo Italiano d’Investimento – con 4,3 miliardi di euro in gestione e una piattaforma integrata tra Fondi di Fondi e investimenti diretti su 7 strategie attive – intende continuare a svolgere un ruolo di primo piano per lo sviluppo del Private Capital italiano e come motore di crescita delle PMI, grazie a rigorosi standard in termini di Governance, Trasparenza ed ESG.



Dal punto di vista dei target economico-finanziari, il Piano prevede la crescita delle commissioni a oltre 39 milioni di euro entro il 2030, con un commitment di capitale complessivo pari a 4,9 miliardi di euro, anche grazie al lancio di 8 fondi (5 diretti e 3 indiretti). L’utile ante imposte è atteso superiore a 5 milioni di euro al 2030 (rapporto utile pre-tasse/commissioni del 13%), sostenuto dall’ampliamento della piattaforma prodotti, l’espansione in nuovi mercati e l’efficientamento dei costi. È inoltre previsto l’ingresso di nuove risorse, in linea con l’incremento delle attività del Fondo.



La Presidente di Fondo Italiano di Investimento, Barbara Poggiali, ha evidenziato: “In un contesto economico globale sempre più complesso e caratterizzato da dinamiche in costante evoluzione, il nuovo Piano strategico di Fondo Italiano di Investimento si pone l’obiettivo di intervenire in modo mirato per sostenere la competitività del sistema industriale nazionale e rafforzare le filiere produttive strategiche. Attraverso la promozione di processi di rafforzamento e crescita dimensionale, intendiamo favorire e supportare la creazione di operatori nazionali più solidi e in grado di competere, in Italia e all’estero, con un approccio sostenibile e di lungo periodo”.



L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fondo Italiano d’Investimento, Domenico Lombardi, nel commentare il nuovo Piano, ha dichiarato: “La strategia 2026-2030 rappresenta un passo decisivo nella traiettoria di crescita di Fondo Italiano d’Investimento: vogliamo consolidarci come punto di riferimento del private capital e come piattaforma capace di mobilitare capitali pazienti a sostegno dell’economia reale. Lo faremo puntando su tre leve: responsabilità nelle scelte di investimento, rapidità di esecuzione e innovazione nelle soluzioni finanziarie, con un presidio rigoroso dei criteri ESG. Vogliamo generare ritorni di mercato e valore per il Paese".

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