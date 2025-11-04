Uber chiude il 3Q25 in forte crescita, stimato in accelerazione EBITDA rettificato 4Q25

Uber Technologies

(Teleborsa) -ha annunciato i risultati finanziari per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2025."La crescita di Uber ha preso il sopravvento nel terzo trimestre, segnando uno dei maggiori incrementi di volume di corse nella storia dell'azienda", ha dichiarato. "Stiamo sfruttando questo slancio investendo in relazioni durature con i clienti, puntando sulla nostra strategia di commercio locale e sfruttando il potenziale trasformativo dell'intelligenza artificiale e dell'autonomia"."Abbiamo registrato un altro trimestre impressionante sia in termini di fatturato che di utile netto, con una crescita accelerata e una redditività record", ha dichiarato. "Questa esecuzione coerente ci posiziona in un'ottima posizione per investire nelle numerose opportunità di crescita futura, mantenendo al contempo il nostro impegno a restituire il capitale agli azionisti".Guardando ai numeri, nel terzo trimestre lesono cresciute del 22% su base annua a 3,5 miliardi. Lesono aumentate del 21% a 49,7 miliardi di dollari (+21% a valuta costante).sono migliorati del 20% a 13,5 miliardi di dollari (+19% a valuta costante) e l'è cresciuto del 5% a 1,1 miliardi di dollari.L'è balzato da 2,6 a 6,6 miliardi, e include un beneficio di 4,9 miliardi derivante dalla pubblicazione di una valutazione fiscale.L'è cresciuto del 33% raggiungendo i 2,3 miliardi, con il relativo margine in percentuale sulle prenotazioni lorde al 4,5% dal 4,1% del terzo trimestre 2024.Ilè stato di 2,3 miliardi e il, definito come flusso di cassa netto derivante dalle attività operative al netto delle spese in conto capitale, è stato di 2,2 miliardi.La, lee gliammontavano a 9,1 miliardi alla fine del terzo trimestre.La società intendele proprieda 1,2 miliardi con scadenza dicembre 2025 nel quarto trimestre 2025.Per il, Uber Technologies prevedetra 52,25 e 53,75 miliardi di dollari, con una crescita dal 17% al 21% su base annua a tassi di cambio costanti. Tale stima, precisa la società, ipotizza un effetto valutario favorevole di circa 1 punto percentuale sulla crescita complessiva registrata su base annua.L'è stimato tra 2,41 e 2,51 miliardi di dollari, pari a una crescita su base annua compresa tra il 31% e il 36%.