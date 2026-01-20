3M chiude il quarto trimestre con utili in crescita oltre le attese, 2026 previsto in ulteriore espansione

3M

(Teleborsa) -ha alzato il velo sui risultati delche si è chiuso con undi 1,83 dollari, in aumento del 9% su base annua, superando la stima di consenso di 1,80 dollari, su undi 6,0 miliardi di dollari, in crescita organica del 2,2%. Ilsi è attestato al 21,1%, in aumento di 140 punti base su base annua.Ildel trimestre è stato pari a 1,6 miliardi di dollari condi 1,3 miliardi.Considerando l'intero esercizio 2025, 3M ha consuntivato undi 8,06 dollari, in progresso del 10% rispetto al 2024, su undi 24,3 miliardi, in crescita organica del 2,1%. Ilsi è attestato al 23,4%, in aumento di 200 punti base su base annua.Ilannuo è stato di 2,3 miliardi condi 4,4 miliardi."Il 2025 è stato un anno importante per 3M, in quanto stiamo costruendo solide basi che stanno rimodellando il nostro modello operativo e guidando la creazione di valore sostenibile", ha affermato. "Il nostro ritmo accelerato di innovazione ed esecuzione commerciale ci posiziona per superare nuovamente il contesto macroeconomico nel 2026. Il nostro continuo rigore operativo supporta un', ponendoci sulla strada giusta perdelineati durante il nostro Investor Day dello scorso anno.Per ilil management prevede una crescita deldi circa il 4%, che riflette un aumento del fatturato organico rettificato di circa il 3%. Stimata un'espansione delda 70 a 80 punti base e uncompreso tra 8,50 e 8,70 dollari. Infine, l'azienda prevede unda 5,6 a 5,8 miliardi.