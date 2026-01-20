3M chiude il quarto trimestre con utili in crescita oltre le attese, 2026 previsto in ulteriore espansione

(Teleborsa) - 3M
ha alzato il velo sui risultati del quarto trimestre 2025
che si è chiuso con un utile per azione (EPS) adjusted
di 1,83 dollari, in aumento del 9% su base annua, superando la stima di consenso di 1,80 dollari, su un fatturato rettficato
di 6,0 miliardi di dollari, in crescita organica del 2,2%. Il margine operativo adjusted
si è attestato al 21,1%, in aumento di 140 punti base su base annua.
Il flusso di cassa operativo
del trimestre è stato pari a 1,6 miliardi di dollari con flusso di cassa libero adjusted
di 1,3 miliardi.
Considerando l'intero esercizio 2025, 3M ha consuntivato un EPS adjusted
di 8,06 dollari, in progresso del 10% rispetto al 2024, su un fatturato rettificato
di 24,3 miliardi, in crescita organica del 2,1%. Il margine operativo adjusted
si è attestato al 23,4%, in aumento di 200 punti base su base annua.
Il flusso di cassa operativo
annuo è stato di 2,3 miliardi con flusso di cassa libero rettificato
di 4,4 miliardi.
"Il 2025 è stato un anno importante per 3M, in quanto stiamo costruendo solide basi che stanno rimodellando il nostro modello operativo e guidando la creazione di valore sostenibile", ha affermato William Brown, Presidente e CEO di 3M
. "Il nostro ritmo accelerato di innovazione ed esecuzione commerciale ci posiziona per superare nuovamente il contesto macroeconomico nel 2026. Il nostro continuo rigore operativo supporta un'ulteriore espansione dei margini e una crescita degli utili
, ponendoci sulla strada giusta per raggiungere o superare gli impegni finanziari per il 2027
delineati durante il nostro Investor Day dello scorso anno.
Per il 2026
il management prevede una crescita del fatturato totale rettificato
di circa il 4%, che riflette un aumento del fatturato organico rettificato di circa il 3%. Stimata un'espansione del margine operativo adjusted
da 70 a 80 punti base e un EPS rettificato
compreso tra 8,50 e 8,70 dollari. Infine, l'azienda prevede un flusso di cassa operativo rettificato
da 5,6 a 5,8 miliardi.(Foto: Ifeelstock | dreamstime)