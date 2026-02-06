Birkenstock, S&P alza rating a "BB+" grazie alla solida performance operativa

Birkenstock

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hailsu, società tedesca di calzature quotata a Wall Street, da "BB" a "".L'agenzia di rating evidenzia che Birkenstock hanell'esercizio fiscale 2025 (concluso il 30 settembre), con una crescita del fatturato del 18% a cambi costanti e un miglioramento di 190 punti base (bps) in termini di margine EBITDA rettificato. La crescita del fatturato è stata ampiamente distribuita su diversi canali, categorie di prodotto e aree geografiche, con una solida crescita in tutte le regioni. Secondo i calcoli di S&P, la società ha registrato un rapporto debito/EBITDA rettificato di 2,1x nell'anno fiscale 2025, in calo rispetto al 2,6x dell'anno fiscale 2024.Secondo lo scenario di base rivisto, S&P prevede che la società manterrà un rapporto debito/EBITDA rettificato di circa 2,0x-2,1x nell'anno fiscale 2026 (sostanzialmente in linea con l'anno precedente) e lo ridurrà al di sotto di 2,0x a partire dal 2027. La prevista riduzione dell'indebitamento è principalmente guidata da una base EBITDA più elevata e da unaannuali previste e i possibili riacquisti di azioni proprie.L'indica che, secondo la previsione, la società manterrà una solida performance operativa, con un debito rettificato pari a circa 2x nel 2026 e inferiore a 2x nell'anno successivo, supportato da una prudente allocazione del capitale incentrata sul continuo rafforzamento del bilancio del gruppo.