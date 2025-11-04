Milano 15:51
UE autorizza creazione di joint venture tra La Caisse, Macquarie e RHP

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra la Caisse de depot et placement du Quebec del Canada, Macquarie Group e RHP Partners-Manager, entrambe statunitensi. L'operazione riguarda principalmente la proprietà, la gestione, la locazione e la vendita di case prefabbricate negli Stati Uniti.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo impatto limitato sullo Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
