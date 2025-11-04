UE autorizza creazione di joint venture tra La Caisse, Macquarie e RHP

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, latra la Caisse de depot et placement du Quebec del Canada, Macquarie Group e RHP Partners-Manager, entrambe statunitensi. L'operazione riguarda principalmente la proprietà, la gestione, la locazione e la vendita di case prefabbricate negli Stati Uniti.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suo. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.