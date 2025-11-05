Milano 10:38
43.078 -0,43%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:38
9.702 -0,13%
Francoforte 10:38
23.764 -0,77%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 4/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Giornata positiva per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude a 0,8101.

Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8121, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,806. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8182.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
