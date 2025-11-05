Milano 10:38
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 4/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CAD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6195 e primo supporto individuato a 0,6146. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6244.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
