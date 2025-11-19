Milano 9:59
42.459 -0,89%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 9:59
9.532 -0,22%
23.140 -0,17%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 18/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / CAD, che porta a casa un misero +0,59%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,6187, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,6147. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,6227.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
