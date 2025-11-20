Milano 19-nov
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 19/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Appiattita la performance del cambio Euro / CAD, che porta a casa un trascurabile -0,06%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,6185. Rischio di discesa fino a 0,6145 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,6225.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
