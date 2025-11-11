Milano 11:16
44.223 +0,75%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:16
9.873 +0,88%
Francoforte 11:16
23.989 +0,12%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

La giornata del 10 novembre chiude piatta per il cambio Euro / CAD, che riporta un +0,18%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6182. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6147. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,6217.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
