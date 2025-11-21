Analisi Tecnica: EUR/CAD del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Contenuto ribasso per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione in flessione dello 0,29%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,6173. Primo supporto visto a 0,6133. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,6113.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)