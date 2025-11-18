Milano 13:16
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 17/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Appiattita la performance del cambio Euro / CAD, che porta a casa un trascurabile +0,07%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,6143. Supporto a 0,6128. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,6158.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
