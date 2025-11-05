Milano 17:09
Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare e Nuward: rinnovato accordo per lo sviluppo dello Small Modular Reactor

(Teleborsa) - Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare e NUWARD hanno firmato oggi, durante la World Nuclear Exhibition (WNE) 2025 in corso a Parigi, una Dichiarazione Congiunta di Intenti che segna un ulteriore passo avanti nel programma NUWARD Small Modular Reactor (SMR). La dichiarazione, firmata insieme ad Arabelle Solutions, Framatome e Tractebel, consolida il percorso coordinato volto ad accelerare lo sviluppo e i piani di implementazione di NUWARD. Questa firma segue il primo accordo di collaborazione tra Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, EDF e NUWARD, siglato nel luglio 2023.

NUWARD sta sviluppando una nuova generazione di reattori modulari di piccola taglia raffreddati ad acqua, progettati per fornire energia decarbonizzata affidabile, flessibile e a costi competitivi. La piattaforma offrirà sia energia elettrica sia calore per molteplici applicazioni, come usi industriali e teleriscaldamento. Questo nuovo accordo rafforza ulteriormente la collaborazione tra i partner, basandosi sulla cooperazione già avviata e aprendo la strada alle prossime fasi del programma. L’obiettivo del Gruppo Ansaldo Energia è contribuire non solo all’isola nucleare, ma anche all’isola convenzionale, valorizzando le proprie capacità ingegneristiche e industriali per massimizzare il valore per i clienti.

Daniela Gentile, Amministratrice Delegata di Ansaldo Nucleare, ha dichiarato: "Il progetto NUWARD fornirà ai cittadini e alle industrie europee energia affidabile, sicura e competitiva. Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare intendono contribuire allo sviluppo di questo programma facendo leva sulle proprie competenze tecnologiche e produttive, nonché sulla solidità della filiera industriale italiana".

Julien Garrel, Presidente Esecutivo di NUWARD, ha commentato: "NUWARD SMR rappresenta molto più di un’innovazione tecnologica: è la risposta europea alla crescente domanda globale di energia affidabile, flessibile e a basse emissioni di carbonio. Grazie a solide collaborazioni industriali con partner strategici come Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare, e al riconoscimento da parte della European SMR Alliance, NUWARD SMR si afferma come una piattaforma multi-energia capace di fornire sia elettricità che calore, adattandosi a una vasta gamma di applicazioni in Europa e oltre".
