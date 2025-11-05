Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare e Nuward: rinnovato accordo per lo sviluppo dello Small Modular Reactor

(Teleborsa) -hanno firmato oggi, durante lain corso a Parigi, unache segna un ulteriore passo avanti nel programma. La dichiarazione, firmata insieme adconsolida il percorso coordinato volto ad accelerare lo sviluppo e i piani di implementazione diQuesta firma segue ilNUWARD sta sviluppando una nuova generazione di reattori modulari di piccola taglia raffreddati ad acqua, progettati per fornire energia decarbonizzata affidabile, flessibile e a costi competitivi. Laper molteplici applicazioni, come usi industriali e teleriscaldamento. Questo nuovo accordobasandosi sulla cooperazione già avviata e aprendo la strada alle prossime fasi del programma.valorizzando le proprie capacità ingegneristiche e industriali per massimizzare il valore per i clienti., ha dichiarato: "Il progetto NUWARD fornirà ai cittadini e alle industrie europee energia affidabile, sicura e competitiva. Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare intendonofacendo leva sulle proprie competenze tecnologiche e produttive, nonché sulla solidità della filiera industriale italiana"., ha commentato: "NUWARD SMR rappresenta molto più di un’innovazione tecnologica: è la risposta europea alla crescente domanda globale di energia affidabile, flessibile e a basse emissioni di carbonio. Grazie a solide collaborazioni industriali con partner strategici come Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare, e al riconoscimento da parte della European SMR Alliance,capace di fornire sia elettricità che calore, adattandosi a una vasta gamma di applicazioni in Europa e oltre".