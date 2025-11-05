Generalfinance, utile netto trimestrale balza a 21 milioni di euro (+55%)

Generalfinance

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, chiude il terzo trimestre 2025 con undi 21 milioni di euro, in forte crescita del 55% rispetto allo stesso periodo del 2024, e undi. Ilsi attesta al 40%, mentre ilmigliora al 29% (dal 34% di un anno prima), confermando un’elevata efficienza operativa.Ilraggiunge(+50%), sostenuto da un margine d’interesse di 13,2 milioni (+66%) e commissioni nette pari a 36 milioni (+44%). La crescita è trainata dall’ampliamento del turnover a 2,8 miliardi di euro e dell’erogato a 2,2 miliardi (entrambi +34% a/a), con il 73% delle anticipazioni coperte da garanzie assicurative tramite la partnership con Allianz Trade.Laresta solida, con un NPE ratio lordo al 2,3% e un costo del rischio contenuto allo 0,15%. Leverso la clientela ammontano a 598,6 milioni, in lieve calo (-3%) rispetto a fine 2024.