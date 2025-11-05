Imprese femminili: +33% produttività con credito, +40% con formazione

(Teleborsa) - Fanno le, sono, preferisconoe sono a. Ma di limiti ne hanno tanti:. Se però puntano sul capitale finanziario (utilizzando incentivi e credito bancario all’avvio), il lorose a questo si aggiunge anche la formazione.Sono alcune delle caratteristiche delle aziende guidate da donne messe in luce nelcon ilL’analisi è parte del, gestito dain collaborazione conper conto dele finanziato dai. Il report viene presentato nel corso della"E’ una imprenditoria matura, istruita, motivata, con una leadership consapevole quella espressa dalle donne in Italia", ha sottolineato il"Una impresa diffusa, che alimenta anche le economie dei territori più fragili e soggetti a spopolamento, e quindi una risorsa preziosa che va accompagnata e seguita perché continui a rafforzarsi. Le imprenditrici sono anche molto attente allema, al tempo stesso, chiedono maggiore semplificazione nell’accesso agli stessi. In tal senso, continua ad essere fondamentale la presenza di strumenti e strutture di accompagnamento oltre che di fondi"."Roma è la prima provincia italiana per numero di imprese femminili: quasi 100mila (96.421) al 30 settembre 2025. E il tasso di occupazione femminile a Roma ha raggiunto il 58,5%, valore più alto di sempre" – afferma. "Tuttavia, questi dati, letti sotto una diversa prospettiva, rendono evidenti i divari ancora esistenti in una varietà di ambiti e ci fanno apparire ancora lontano l’obiettivo di superare definitivamente le annose diseguaglianze in tema di parità di genere. In assoluto, il tasso di femminilizzazione delle imprese, a Roma come in Italia, è ancora troppo basso: in pratica,La presenza delle donne in posizioni apicali è, poi, ancora limitata. Occorre lavorare in primo luogo, per migliorare un contesto burocratico, legale e fiscale che spesso ostacola l’attività d’impresa, anziché agevolarla. E, parallelamente, intervenire sulle problematiche che più condizionano la partecipazione delle donne alla vita economica del Paese tra cui la difficoltà di accesso al credito, in particolare per le piccole imprese".Ilguidate da donne presenti nel nostro Paese lo scorso anno (+0,4% rispetto al 2014), pari al 22,2% del totale delle imprese italiane, si rivela una leva fondamentale per innalzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Le donne, infatti, rappresentano(54% contro il 39% nelle imprese non femminili).Le imprenditrici, che presentanoe che nell’85% dei casi provengono da un percorso lavorativo precedente, scelgono di mettersi in proprio come percorso di autorealizzazione (nel 37% dei casi) e non come una alternativa alla mancanza di lavoro dipendente (27%). Questa motivazione genera imprese più orientate alla qualità e alla valorizzazione delle risorse umane. Cosa che emerge anche considerando l’attenzione riservata ai collaboratori: ilL’universo femminile dell’impresa italiana, contraddistinto da dimensioni aziendali piuttosto piccole (), sconta purtroppo un livello di produttività inferiore del 60% rispetto a quello delle imprese non femminili. Ilfattore che, pur generando una maggiore stabilità iniziale, può frenare la propensione delle imprese ad investire in modo strutturato.Se però le capitane d’azienda decidono di far ricorso al credito bancario (strada praticata dal 37% delle imprese femminili, in misura analoga a quella delle imprese non femminili),(contro il 70% delle imprese femminili che non hanno attivato finanziamenti bancari).Le imprenditrici, inoltre, sono molto propense a chiedere incentivi:Le misure più utilizzate? Aiuti regionali e credito d’imposta; il 15% ha utilizzato incentivi gestiti da Invitalia. Nonostante dimensioni mediamente più contenute, le imprese femminili mostrano una buona propensione ad investire, soprattutto in beni tangibili (macchinari, attrezzature ICT) e ammodernamento organizzativo.Le imprese femminili che utilizzano finanziamenti all’avvio e incentivi pubblici mostrano, rispetto alle altre, una. Inoltre, queste imprese mostrano una probabilità di investire superiore del +10% rispetto alle altre imprese femminili, che diventa del +14% quando si impegnano anche sul fronte della formazione.