Mediocredito Centrale, utile in crescita e solidità patrimoniale rafforzata

(Teleborsa) - Il(MCC) chiude i primi nove mesi del 2025 con risultati in miglioramento, confermando il trend positivo di tutte le banche del gruppo e il rafforzamento dei principali indicatori di solidità.L’sale a, in aumento del 17,7% rispetto ai 57,4 milioni del 2024, grazie al contributo di MCC, BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto, e al contenimento dei costi operativi. Ilcresce del 12,6% a 383,4 milioni, mentre leraggiungono 139,5 milioni (+22,6%), trainate dai servizi di investimento e dal consumer finance.Ilsi attesta a(-4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a 220,7 milioni); in particolare gli interessi attivi si riducono di 47,9 milioni (336,7 milioni vs 384,6 milioni al 30 settembre 2024, -12,5%), mentre gli interessi passivi scendono di 37,4 milioni (126,5 milioni vs 163,9 milioni al 30 settembre 2024) per effetto principalmente della riduzione dei tassi di interesse di mercato.Lasi attesta pari a 12.062,2 milioni (+6% rispetto al 31 dicembre 2024).Prosegue il: ilsi attesta ale ilal, in netto miglioramento rispetto a fine 2024 (15,03% e 16,19% rispettivamente), livelli ben superiori ai requisiti SREP.Sul, MCC ha erogato oltrea famiglie e imprese, di cui circa due terzi destinati al Mezzogiorno. Lamigliora con un NPE ratio lordo al 5,1% (5,3% a fine 2024) e unin calo al 62% (70% nel 2024).