Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:07
25.647 +0,83%
Dow Jones 18:07
47.290 +0,43%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

New York: Axon Enterprise in forte discesa

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 18,38% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Axon Enterprise, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Axon Enterprise mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 556,7 USD con area di resistenza individuata a quota 599,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 537,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
