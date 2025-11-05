New York: Axon Enterprise in forte discesa

fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine

Axon Enterprise

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 18,38% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 556,7 USD con area di resistenza individuata a quota 599,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 537,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)