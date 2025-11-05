New York: Axon Enterprise in forte discesa

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 18,38% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Axon Enterprise
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Axon Enterprise
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 556,7 USD con area di resistenza individuata a quota 599,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 537,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)