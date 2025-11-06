Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che termina a 47.311 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 6.796 punti. Positivo il(+0,72%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,24%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,63%),(+1,12%) e(+0,54%).Il sentiment comunque risente dei dubbi relativi al possibile scoppio di una. L'attenzione del mercato resta comunque concentrata sulleGli investitori hanno anche tenuto d’occhio gli sviluppi a Washington, dove ladegli Stati Uniti ha iniziato leimposti dal presidente Trump. I giudici hanno sollevato dubbi sull’per imporre tariffe, un caso che potrebbe avere implicazioni per la politica commerciale globale.Al top tra i(+7,81%),(+3,94%),(+2,32%) e(+2,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,41%.Calo deciso per, che segna un -2,1%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,39%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,88%),(+7,81%),(+6,06%) e(+5,95%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,46%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,11%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,70%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,16%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 54,06K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54 punti; preced. 53,6 punti).