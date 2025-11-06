Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Seduta si conclude in lieve rialzo per Wall Street, dopo le forti vendite della giornata precedente
, con il Dow Jones
, che termina a 47.311 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 6.796 punti. Positivo il Nasdaq 100
(+0,72%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,24%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni
(+1,63%), beni di consumo secondari
(+1,12%) e materiali
(+0,54%).
Il sentiment comunque risente dei dubbi relativi al possibile scoppio di una bolla speculativa sull'intelligenza artificiale
. L'attenzione del mercato resta comunque concentrata sulle trimestrali
.
Gli investitori hanno anche tenuto d’occhio gli sviluppi a Washington, dove la Corte Suprema
degli Stati Uniti ha iniziato le udienze sulla legalità dei dazi
imposti dal presidente Trump. I giudici hanno sollevato dubbi sull’uso esteso dei poteri di emergenza
per imporre tariffe, un caso che potrebbe avere implicazioni per la politica commerciale globale.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Amgen
(+7,81%), Caterpillar
(+3,94%), 3M
(+2,32%) e McDonald's
(+2,16%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Home Depot
, che ha chiuso a -2,41%.
Calo deciso per Sherwin Williams
, che segna un -2,1%.
Sotto pressione Nvidia
, con un forte ribasso dell'1,75%.
Si muove sotto la parità Microsoft
, evidenziando un decremento dell'1,39%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Micron Technology
(+8,88%), Amgen
(+7,81%), Marvell Technology
(+6,06%) e Lam Research
(+5,95%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Axon Enterprise
, che ha chiuso a -9,46%.
Soffre DexCom
, che evidenzia una perdita del 3,11%.
Preda dei venditori Verisk Analytics
, con un decremento del 2,70%.
Si concentrano le vendite su Atlassian
, che soffre un calo del 2,16%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Giovedì 06/11/2025
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 54,06K unità) Venerdì 07/11/2025
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54 punti; preced. 53,6 punti).