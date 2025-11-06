Milano 5-nov
43.438 0,00%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 0,00%
Francoforte 5-nov
24.050 0,00%

Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Seduta si conclude in lieve rialzo per Wall Street, dopo le forti vendite della giornata precedente, con il Dow Jones, che termina a 47.311 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 6.796 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,72%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,24%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni (+1,63%), beni di consumo secondari (+1,12%) e materiali (+0,54%).

Il sentiment comunque risente dei dubbi relativi al possibile scoppio di una bolla speculativa sull'intelligenza artificiale. L'attenzione del mercato resta comunque concentrata sulle trimestrali.

Gli investitori hanno anche tenuto d’occhio gli sviluppi a Washington, dove la Corte Suprema degli Stati Uniti ha iniziato le udienze sulla legalità dei dazi imposti dal presidente Trump. I giudici hanno sollevato dubbi sull’uso esteso dei poteri di emergenza per imporre tariffe, un caso che potrebbe avere implicazioni per la politica commerciale globale.
Al top tra i giganti di Wall Street, Amgen (+7,81%), Caterpillar (+3,94%), 3M (+2,32%) e McDonald's (+2,16%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Home Depot, che ha chiuso a -2,41%.

Calo deciso per Sherwin Williams, che segna un -2,1%.

Sotto pressione Nvidia, con un forte ribasso dell'1,75%.

Si muove sotto la parità Microsoft, evidenziando un decremento dell'1,39%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+8,88%), Amgen (+7,81%), Marvell Technology (+6,06%) e Lam Research (+5,95%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Axon Enterprise, che ha chiuso a -9,46%.

Soffre DexCom, che evidenzia una perdita del 3,11%.

Preda dei venditori Verisk Analytics, con un decremento del 2,70%.

Si concentrano le vendite su Atlassian, che soffre un calo del 2,16%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Giovedì 06/11/2025
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 54,06K unità)

Venerdì 07/11/2025
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54 punti; preced. 53,6 punti).
