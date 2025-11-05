Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:11
25.631 +0,77%
Dow Jones 18:11
47.326 +0,51%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

Si muove in ribasso Axon Enterprise a New York

Pressione sul fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che perde terreno, mostrando una discesa del 17,68%.
