NewPrinces, conclusa l'ammissione di Princes Group sulla Borsa di Londra
(Teleborsa) - NewPrinces (ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha confermato che il capitale sociale di Princes Group, costituito da 244.702.956 azioni ordinarie, è stato oggi ammesso alla categoria delle azioni ordinarie (società commerciali) dell'elenco ufficiale della Financial Conduct Authority (FCA) e alla negoziazione sul mercato principale per i titoli quotati della London Stock Exchange (LSE) con il ticker "PRN".

A seguito dell'ammissione, il capitale sociale di Princes Group risulta composto da 244.702.956 azioni ordinarie, ciascuna con un diritto di voto. Princes Group non detiene azioni proprie. Pertanto, la cifra complessiva di 244.702.956 diritti di voto potrà essere utilizzata dagli azionisti come denominatore per il calcolo delle partecipazioni rilevanti ai fini della notifica delle proprie partecipazioni, o delle variazioni delle stesse, in conformità alle Disclosure Guidance and Transparency Rules emanate dalla FCA.

Princes Group, piattaforma internazionale leader nel settore alimentare e delle bevande nel Regno Unito e in Europa, ha iniziato a scambiare a Londra lo scorso 31 ottobre, dopo aver raccolto con successo 400 milioni di sterline che le hanno dato una capitalizzazione al momento dell'ammissione di 1.162 milioni di sterline.
