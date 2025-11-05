NewPrinces, conclusa l'ammissione di Princes Group sulla Borsa di Londra

(Teleborsa) - NewPrinces
(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha confermato che il capitale sociale
di Princes Group
, costituito da 244.702.956 azioni ordinarie, è stato oggi ammesso alla categoria delle azioni ordinarie
(società commerciali) dell'elenco ufficiale della Financial Conduct Authority (FCA) e alla negoziazione sul mercato principale per i titoli quotati della London Stock Exchange (LSE) con il ticker "PRN".
A seguito dell'ammissione, il capitale sociale di Princes Group risulta composto da 244.702.956 azioni ordinarie, ciascuna con un diritto di voto. Princes Group non detiene azioni proprie
. Pertanto, la cifra complessiva di 244.702.956 diritti di voto potrà essere utilizzata dagli azionisti come denominatore per il calcolo delle partecipazioni rilevanti ai fini della notifica delle proprie partecipazioni, o delle variazioni delle stesse, in conformità alle Disclosure Guidance and Transparency Rules emanate dalla FCA.
Princes Group, piattaforma internazionale leader nel settore alimentare e delle bevande nel Regno Unito e in Europa, ha iniziato a scambiare a Londra lo scorso 31 ottobre
, dopo aver raccolto con successo
400 milioni di sterline che le hanno dato una capitalizzazione al momento dell'ammissione di 1.162 milioni di sterline.