Sabaf, acquistate azioni proprie per oltre 56 mila euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre
2025, Sabaf
ha comunicato che, tra il 3 e il 7 novembre 2025, ha acquistato
complessivamente 4.094 azioni
ad un prezzo medio unitario di 13,8737 euro per azione e per un controvalore
pari a 56.813,14 euro
.
A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 7 novembre, un totale di 258.176 azioni proprie, pari al 2,035% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, discreta la performance del Produttore di attrezzature domestiche da cucina
, che si attesta a 13,85 euro, in lieve aumento dello 0,73%.