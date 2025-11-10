Milano 11:59
Sabaf, acquistate azioni proprie per oltre 56 mila euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra il 3 e il 7 novembre 2025, ha acquistato complessivamente 4.094 azioni ad un prezzo medio unitario di 13,8737 euro per azione e per un controvalore pari a 56.813,14 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 7 novembre, un totale di 258.176 azioni proprie, pari al 2,035% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, discreta la performance del Produttore di attrezzature domestiche da cucina, che si attesta a 13,85 euro, in lieve aumento dello 0,73%.


