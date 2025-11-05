Piazza Affari: amplia il rialzo Safilo

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,56%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Safilo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,17%, rispetto a -2,25% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,829 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,721. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,653.
