Piazza Affari: risultato positivo per Safilo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista
, in guadagno del 2,09% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safilo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,935 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,967. Il peggioramento della big dell'occhialeria
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,913.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)