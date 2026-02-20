Milano 11:12
46.250 +1,00%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:12
10.704 +0,72%
Francoforte 11:12
25.119 +0,30%

Piazza Affari: risultato positivo per Safilo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Safilo
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista, in guadagno del 2,09% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safilo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,935 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,967. Il peggioramento della big dell'occhialeria è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,913.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```