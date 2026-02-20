Piazza Affari: risultato positivo per Safilo

produttore di occhiali da sole e da vista

FTSE Italia Mid Cap

Safilo

big dell'occhialeria

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,09% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,935 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,967. Il peggioramento dellaè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,913.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)