USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 31 ottobre

USA, Scorte petrolio nella settimana del 31 ottobre su base settimanale (WoW) 5,2 Mln barili, in aumento rispetto al precedente -6,86 Mln barili (la previsione era -2,5 Mln barili).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
