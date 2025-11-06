USA, stoccaggi gas ultima settimana +33 BCF

(Teleborsa) - Salgono poco meno delle attese glidinegli USA. Secondo l'(EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, glinella settimana terminata il 31 ottobre 2025 sono risultati in aumento di(billion cubic feet). Il dato si rivela leggermente inferiore al consensus (+34 BCF).Lasi era registrato un aumento diLesi sono dunque portate a 3.915 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,2% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.921 BCF) e in crescita del 4,3% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.753 BCF.