USA, stoccaggi gas ultima settimana +33 BCF

(Teleborsa) - Salgono poco meno delle attese gli stoccaggi settimanali
di gas
negli USA. Secondo l'Energy Information Administration
(EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas
nella settimana terminata il 31 ottobre 2025 sono risultati in aumento di 33 BCF
(billion cubic feet). Il dato si rivela leggermente inferiore al consensus (+34 BCF).
La settimana prima
si era registrato un aumento di 74 BCF
.
Le scorte totali
si sono dunque portate a 3.915 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,2% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.921 BCF) e in crescita del 4,3% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.753 BCF.