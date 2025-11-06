Air France-Klm, risultato operativo stabile nel 3Q25, riconfermata guidance FY25

Air France-Klm

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025 idel Grupposono aumentati del 2,6% su base annua, raggiungendo i 9,2 miliardi di euro, trainati dalla rete passeggeri, da Transavia e dalla manutenzione.sono diminuiti dello 0,5% a causa di Cargo e Transavia, mentre la capacità del Gruppo è aumentata del 5,1% e il prezzo del carburante dopo le coperture è diminuito dell'8,9%.L'aumento deisi sta moderando a +1,3%, in calo come previsto, nonostante l'aumento del controllo del traffico aereo e delle tariffe aeroportuali (tariffa di Schiphol +41%) e limitato dagli incrementi di produttività.Il, è aumentato di 23 milioni rispetto al terzo trimestre del 2024, che era stato influenzato dai Giochi Olimpici, raggiungendo i 1,2 miliardi, con un margine stabile al 13,1%.Ilè balzato a 768 milioni dal deficit di 56 milioni del pari periodo 2024.Nei primi nove mesi dell'anno, il Gruppo ha registrato unpositivo di 1.474 milioni, trainato da un solido EBITDA (+661 milioni su base annua) e da una variazione positiva del capitale circolante di 402 milioni, sebbene influenzata dal pagamento dei differimenti ereditati dalla pandemia, pari a 369 milioni.Glisono stati pari a 2.567 milioni. Ilha raggiunto i 715 milioni, con un aumento di 692 milioni su base annua, quasi interamente dovuto al miglioramento dell'EBITDA.L'si è attestato a 7,8 miliardi, con un incremento di 455 milioni.Ilsi è attestato a 1,6x, in linea con l'obiettivo del Gruppo di raggiungere un valore compreso tra 1,5x e 2,0x.A fine settembre 2025, laammontava a 9,5 miliardi di euro, al di sopra dell'intervallo obiettivo di 6-8 miliardi di euro e leggermente superiore rispetto a fine 2024.Infine, il management ha