Air France-Klm, risultato operativo stabile nel 3Q25, riconfermata guidance FY25

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025 i ricavi
del Gruppo Air France-Klm
sono aumentati del 2,6% su base annua, raggiungendo i 9,2 miliardi di euro, trainati dalla rete passeggeri, da Transavia e dalla manutenzione.
I ricavi unitari a cambi costanti
sono diminuiti dello 0,5% a causa di Cargo e Transavia, mentre la capacità del Gruppo è aumentata del 5,1% e il prezzo del carburante dopo le coperture è diminuito dell'8,9%.
L'aumento dei costi unitari
si sta moderando a +1,3%, in calo come previsto, nonostante l'aumento del controllo del traffico aereo e delle tariffe aeroportuali (tariffa di Schiphol +41%) e limitato dagli incrementi di produttività.
Il risultato operativo
, è aumentato di 23 milioni rispetto al terzo trimestre del 2024, che era stato influenzato dai Giochi Olimpici, raggiungendo i 1,2 miliardi, con un margine stabile al 13,1%.
Il risultato netto
è balzato a 768 milioni dal deficit di 56 milioni del pari periodo 2024.
Nei primi nove mesi dell'anno, il Gruppo ha registrato un flusso di cassa libero operativo
positivo di 1.474 milioni, trainato da un solido EBITDA (+661 milioni su base annua) e da una variazione positiva del capitale circolante di 402 milioni, sebbene influenzata dal pagamento dei differimenti ereditati dalla pandemia, pari a 369 milioni.
Gli investimenti netti
sono stati pari a 2.567 milioni. Il flusso di cassa operativo ricorrente rettificato
ha raggiunto i 715 milioni, con un aumento di 692 milioni su base annua, quasi interamente dovuto al miglioramento dell'EBITDA.
L'indebitamento netto
si è attestato a 7,8 miliardi, con un incremento di 455 milioni.
Il leverage ratio
si è attestato a 1,6x, in linea con l'obiettivo del Gruppo di raggiungere un valore compreso tra 1,5x e 2,0x.
A fine settembre 2025, la liquidità disponibile
ammontava a 9,5 miliardi di euro, al di sopra dell'intervallo obiettivo di 6-8 miliardi di euro e leggermente superiore rispetto a fine 2024.
Infine, il management ha riconfermato le previsioni per l'anno fiscale 2025
:
- capacità in posti disponibili per il Gruppo Air France-KLM, inclusa Transavia, aumenterà del 4-5% nel 2025 rispetto al 2024
- costo unitario aumenterà di una sola cifra rispetto al 2024
- investimenti netti tra 3,2 e 3,4 miliardi di euro
- rapporto di leva finanziaria (rapporto debito netto/EBITDA corrente) tra 1,5x e 2,0x