Analisi Tecnica: CHF/USD del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
La giornata del 5 novembre chiude piatta per il Franco rosso crociato contro USD, che riporta un 0%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8121, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,806. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8182.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)