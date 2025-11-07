Azimut, Barclays alza target price grazie al buyback nonostante incertezza su TNB

Barclays

Azimut

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (+5% dai precedenti 30,7 euro) ilsu, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, confermando la" sul titolo.Gli analisti dicono che i risultati più solidi delle attese nel terzo trimestre e l'annunciato riacquisto di azioni proprie consentono di aumentare le stime sull'utile per azione rettificato di circa il 5% in media per i prossimi 3 anni. "Riteniamo che permanga incertezza riguardo all'operazione TNB e all'ispezione di Banca d'Italia, ma", si legge nella ricerca.Azimut ha finalizzato un accordo vincolante per l'acquisizione di una licenza bancaria da Banca di Sconto, che consentirà a TNB di operare come banca e di raccogliere depositi. Azimut ha confermato di prevedere di chiudere l'operazione TNB nel secondo trimestre dell'anno; tale data è successiva a quanto precedentemente annunciato, a causa di un'ispezione diche saranno risolte entro il 30 aprile 2026. A seguito di ciò, Azimut prevede l'autorizzazione per il completamento dell'operazione TNB.