Milano
17:35
43.069
-0,85%
Nasdaq
22:00
25.130
-1,91%
Dow Jones
22:06
46.912
-0,84%
Londra
17:35
9.736
-0,42%
Francoforte
17:35
23.734
-1,31%
Giovedì 6 Novembre 2025, ore 22.59
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,91%
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,91%
Il Nasdaq-100 chiude a 25.130,04 punti
In breve
,
Finanza
06 novembre 2025 - 22.03
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,91% e termina gli scambi a 25.130,04 punti.
Condividi
Argomenti trattati
USA
(411)
·
Nasdaq 100
(125)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-1,91%
