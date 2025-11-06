Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 22:00
25.130 -1,91%
Dow Jones 22:06
46.912 -0,84%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo dell'1,91%

Il Nasdaq-100 chiude a 25.130,04 punti

Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -1,91% e termina gli scambi a 25.130,04 punti.
