Milano 5-nov
43.438 +0,41%
Nasdaq 5-nov
25.620 +0,72%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 5-nov
9.777 +0,64%
Francoforte 5-nov
24.050 +0,42%

Borsa: Avvio in rialzo per Tokyo, in progresso dell'1,46%

Il Nikkei 225 esordisce a 50.945,85 punti

In breve, Finanza
Balza in avanti il principale indice azionario giapponese, con un incremento dell'1,46%, a quota 50.945,85 in apertura.
