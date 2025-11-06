Commerzbank, risultato operativo record a 3,4 miliardi nei nove mesi 2025

Commerzbank

(Teleborsa) - Tra gennaio e settembre 2025ha migliorato ildel 21% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 3,4 miliardi di euro, ottenendo il miglior risultato nei 9 mesi della sua storia. Il motore di questo sviluppo positivo è l'aumento deidell'11%, a 9 miliardi di euro.Lehanno continuato il loro trend positivo, crescendo dell'8% e superando l'obiettivo annuale di circa il 7%.Ildopo nove mesi si attesta a 1,9 miliardi di euro, quasi in linea con l'elevato livello dell'anno precedente, nonostante spese di ristrutturazione per 553 milioni di euro, sostenute principalmente nel secondo trimestre.Ilè aumentato del 18%, raggiungendo la cifra record di 2,3 miliardi di euro. Ilè migliorato di circa 3 punti percentuali, attestandosi al 56%, rimanendo al di sotto dell'obiettivo del 57% per l'intero anno.Il rendimento netto del capitale proprio tangibile () è stato a due cifre, attestandosi al 10% prima degli oneri di ristrutturazione.sono aumentati di un solido 13% rispetto all'anno precedente.Ildella Banca continua a dimostrare solidità: il risultato di rischio dopo nove mesi si attesta su un livello moderato, pari a -515 milioni di euro.Con la sua, Commerzbank si è posta obiettivi ambiziosi per il 2028, con un rapporto costi/ricavi del 50%, un rendimento netto del capitale proprio tangibile (Net RoTE) del 15% e un rapporto di distribuzione del 100% del risultato netto. Quest'anno, la Banca sta compiendo progressi significativi verso questi obiettivi. L'elevata crescita dei ricavi e il continuo calo del rapporto costi/ricavi dopo nove mesi supportano questi obiettivi.Il segmentoha completato con successo un Significant Risk Transfer (SRT) entro la fine di settembre, come delineato nella strategia "Momentum" della Banca. Nei prossimi anni, Commerzbank prevede di gestire le attività ponderate per il rischio (RWA) attraverso la cartolarizzazione di prestiti aziendali. L'obiettivo è migliorare l'efficienza degli RWA della Banca. Ulteriori transazioni sono previste nel quarto trimestre.Il segmentoha lanciato il suo modello di consulenza avanzata a metà ottobre, gettando le basi per un ulteriore aumento del fatturato. Il nuovo modello migliora il servizio di consulenza personalizzato per i nostri clienti e rafforza l'organico delle filiali.Per quanto riguarda gli obiettivi distabiliti con "Momentum", Commerzbank continua a compiere buoni progressi. A soli tre mesi dall'inizio delle trattative, ha raggiunto accordi con i comitati di rappresentanza dei dipendenti e ha iniziato ad attuare i cambiamenti del personale. Per le riduzioni di personale, la Banca sta utilizzando gli strumenti consolidati del piano sociale, in particolare i piani di pensionamento parziale e anticipato. Queste misure sono state accolte positivamente dai dipendenti e stanno registrando un elevato tasso di accettazione. L'obiettivo è attuare le riduzioni pianificate in modo socialmente responsabile e nel rispetto del quadro stabilito."Abbiamo generato un notevole slancio negli ultimi 12 mesi", ha dichiarato. "Il livello di rendimento che abbiamo raggiunto costituisce ora la nuova base di riferimento per la crescita futura. Per l'intero anno, puntiamo a distribuire un dividendo interessante e abbiamo anche presentato domanda per il prossimo riacquisto di azioni proprie".Ilè una componente del rimborso del capitale per l'esercizio finanziario 2025. Per il rimborso del capitale agli azionisti, la Banca si basa su una combinazione di riacquisti di azioni proprie e distribuzione di dividendi. L'esatta distribuzione tra gli strumenti sarà determinata in base ai risultati dell'intero esercizio.IlCommerzbank ha avviato il, che rientra nel rimborso del capitale per questo esercizio finanziario. Il, inizierà dopo che la Banca avrà ricevuto l'approvazione della Banca Centrale Europea (BCE) e dell'Agenzia Finanziaria Tedesca. Il riacquisto di azioni proprie, pianificato separatamente per il nuovo programma di partecipazione azionaria dei dipendenti, verrà attuato nel quarto trimestre.Commerzbank. Prevede un risultato netto di circa 2,9 miliardi di euro prima degli oneri di ristrutturazione. Al netto degli oneri di ristrutturazione, la Banca prevede undi circa 2,5 miliardi. Le prospettive rimangono soggette all'andamento in Russia e agli oneri relativi ai prestiti in valuta estera di mBank.La Banca prevede un. Prevede un margine di interesse netto di circa 8,2 miliardi. In precedenza, la Banca aveva previsto un margine di interesse netto di circa 8,0 miliardi. Commerzbank prevede undi circa il 7%.Confermato anche l'obiettivo per ildi circa il 57%. La Banca prevede ora uninferiore a 850 milioni per l'intero anno, dopo aver precedentemente previsto circa 850 milioni. Si prevede che ilsi manterrà almeno al 14,5% entro la fine dell'anno, dopo il previsto rimborso del capitale e le spese di ristrutturazione.Commerzbank prevede un, grazie all'aumento del margine di interesse netto e alle spinte positive derivanti dal contesto macroeconomico.Per l', Commerzbank continua a puntare adel risultato netto prima delle spese di ristrutturazione e dopo il pagamento delle cedole del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1) ai propri azionisti. Per gli anni, la Banca prevede undel risultato netto dopo il pagamento delle cedole AT1, in funzione del successo dell'attuazione della strategia, del contesto macroeconomico e dell'approvazione della BCE e dell'Agenzia delle Finanze tedesca per i rispettivi riacquisti di azioni proprie. La Banca intende migliorare costantemente il rendimento del capitale per i propri azionisti.