Francoforte: allunga il passo Nordex

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,25%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,18. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,54.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)