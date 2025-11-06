Milano 13:29
Francoforte: allunga il passo Nordex

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per Nordex, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,25%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nordex rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Nordex è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,18. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
