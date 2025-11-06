Francoforte: allunga il passo Nordex

(Teleborsa) - Grande giornata per Nordex
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,25%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nordex
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Nordex
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,18. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)