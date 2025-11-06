Intred, Intermonte: crescita organica sostenuta da trend strutturali resilienti

(Teleborsa) - Nel complesso, i ricavi
consolidati dei primi nove mesi confermano una crescita organica a una cifra alta, con ricavi ricorrenti pari a circa il 96% del totale, a testimonianza dell’efficacia della strategia aziendale. In un’ottica di prudenza volta a garantire un progresso più sostenibile nel quarto trimestre, "abbiamo leggermente rivisto al ribasso le stime per l’intero esercizio 2025, ipotizzando ricavi pari a circa €54,5 milioni e un EBITDA rettificato di circa €25 milioni". L’impatto sull’EPS (utile per azione) "risulta limitato e ampiamente compensato nel nostro modello DCF da un tasso risk-free più contenuto".
Lo affermano gli esperti di Intermonte che confermano il target price a 16 euro sul titolo Intred
all'indomani dei risultati dei primi 9 mesi
del 2025. Il giudizio viene reiterato a "buy".