LU-VE, Equita avvia copertura con Buy e target price a 44,7 euro

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, con un target price diper azione e una raccomandazione "".Secondo gli analisti, LU-VE è un ottimo esempio di azienda italiana a conduzione familiare che opera in nicchie industriali (scambiatori di calore ad aria e apparecchi ventilati) dove l'attenzione ai dettagli, l'innovazione incrementale e la scala sono elementi vincenti. Dopo, LUVE è numero 1 nel mercato europeo degli scambiatori di calore ad aria e numero 2 nel mercato europeo degli apparecchi ventilati con una quota di mercato di circa il 20% (stima Equita).Equita evidenzia che LU-VE ha(crescita organica HSD media nel 2026-27) grazie soprattutto a: 1) una crescente esposizione ai data center (ancora limitata nel 2025, 8% delle sales), sempre più visibile alla luce del recente aumento di capacità produttiva in USA e Cina (mercati green field), 2) la diversificazione di successo in nicchie di mercato come gli apparecchi ventilati per centrali nucleari (viene stimato un aumento del 3% delle sales di Gruppo nel 2026) e 3) il ciclo di sostituzione in corso nel settore della refrigerazione, in gran parte determinato dalla normativa F-gas (deadline 2030 in Europa).Inoltre, LUVE può offrire un(CAGR 2025-27 a circa il +14%) sostenuto da un forte price-power (sempre più importante data l'attuale elevata volatilità delle materie prime), una crescita sostenuta del fatturato supportata da driver diversificati e spesso non correlati (nel 2026, l'espansione dei data center e del nucleare copre circa il 70% della crescita prevista su base annua) e un rigoroso controllo dei costi (secondo Equita, il management ha margine per sfruttare ulteriori efficienze).