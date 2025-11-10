Tesmec, vola allo Star in scia all'upgrade di Intermonte

(Teleborsa) - Seduta in vetta al FTSE Italia Star (+0,76%) per il titolo Tesmec
, che avanza del 14,26% a 0,1282 euro. Andamento sostenuto dall'upgrade di Intermonte a valle dei conti dei primi nove mesi dell'anno
.
Gli analisti, infatti, hanno confermato il giudizio di Outperform alzando al contempo il target price a 0,17 euro
, dal precedente 0,08 euro.
"Oltre a trend di conto economico favorevoli
che suggeriscono una crescente attenzione alla qualità dei ricavi e alla redditività", il broker nota che la "riduzione del debito
è un fattore chiave per la valutazione di Tesmec, dato che la componente debitoria rappresenta circa 2/3 del valore della produzione".
Il management di Tesmec ha confermato le indicazioni di crescita di ricavi ed EBITDA
nell'esercizio 2025, con un'ulteriore riduzione dell'indebitamento netto
rispetto a settembre 2025.
Intermonte ha affinato le stime di conto economico per l'esercizio 2025 e aumentato i ricavi degli esercizi 26-27 del +3% e l'EBITDA dell'8%
. Ha inoltre migliorato significativamente le ipotesi di generazione di cassa
, con un indebitamento netto
migliorato di 8 milioni nell'anno fiscale 2025, attestandosi a 136 milioni (in linea con il dato dei primi 9 mesi del 2025) e di 15 milioni nel 2026 (rispetto a un'attuale capitalizzazione di mercato di 69 milioni) attestandosi a 126 milioni.
Tesmec, hanno aggiunto gli esperti, "è esposta ai mercati finali in crescita dell'energia
(ora il business più importante del gruppo) e del settore ferroviario
(internazionalizzazione delle sue tecnologie diagnostiche), supportando le prospettive di crescita anche nei prossimi anni. La debolezza nel settore delle macchine trencher
viene affrontata concentrandosi su regioni strategiche (Stati Uniti e Medio Oriente) e applicazioni (energia e minerario)".
Inoltre, "la chiusura dell'operazione con OT Engineering
(deconsolidamento del debito di Marais è diventato definitivo) e il rifinanziamento del debito
da 55 milioni di euro annunciato a ottobre supportano l'orientamento positivo".