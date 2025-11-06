Italgas, adesioni al 62,8% per primo ciclo piano azionariato diffuso

Italgas

(Teleborsa) - Si è concluso con l’adesione di quasi due dipendenti su tre il primo ciclo di “IGrant”, il Piano di Azionariato Diffuso promosso daper il triennio 2025-2027. Il programma consente alle persone del Gruppo di diventare azioniste della Società e di partecipare direttamente alla creazione di valore.L’adesione è stata del 62,8%.“Il successo del Piano è andatoha commentato. È uno dei risultati migliori registrati da iniziative di questo tipo, in particolare nell’anno di lancio, ede nella nostra capacità di far accadere le cose".Tra gli aderenti a “IGrant” si è registrata una partecipazione trasversale tra le diverse fasce d’età, con un picco del 77% nella fascia 31-40 anni. Per quanto riguarda le famiglie professionali, l’adesione ha superato il 68% tra impiegati e dirigenti, mentre tra gli operai ha raggiunto circa il 50%.Dopo il "positivo riscontro" del primo ciclo, il Piano sarà esteso nel 2026 e nel 2027 a tutte le realtà del Gruppo.